«Высокие риски»: Профессор оценила беременность после 50
Профессор Витязева: Женщина может забеременеть после 50 лет
Беременность женщин старше 50 лет совсем не редкость, отметила заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий НМИЦ эндокринологии Минздрава России, профессор Ирина Витязева, комментируя новость о беременной американской бабушке. Тем не менее в пожилом возрасте люди чаще прибегают к помощи ЭКО.
Современные медицинские технологии позволяют зачать ребёнка и после 60 лет. Однако такие беременности случаются намного реже и сопряжены с высокими рисками, продолжила заведующая научно-исследовательской лабораторией здоровья женщины, матери и ребёнка Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Братчикова.
«Наступление самопроизвольной беременности в позднем возрасте возможно, но сопряжено с рисками невынашивания и генетической патологии у плода и осложнений у будущей мамы. Увеличивается процент потери беременности и повышаются риски хромосомной патологии, у возрастных мам чаще рождаются дети с синдромом Дауна», — подчеркнула собеседница RG.ru.
Напомним, ранее в США забеременела 76-летняя бабуля. По данным прессы, пожилая женщина случайно узнала о беременности от врачей. Медики установили, что будущая мать находится на 12-й неделе.