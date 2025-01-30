«Высокие риски»: Профессор оценила беременность после 50

Беременность женщин старше 50 лет совсем не редкость, отметила заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий НМИЦ эндокринологии Минздрава России, профессор Ирина Витязева, комментируя новость о беременной американской бабушке. Тем не менее в пожилом возрасте люди чаще прибегают к помощи ЭКО.

Современные медицинские технологии позволяют зачать ребёнка и после 60 лет. Однако такие беременности случаются намного реже и сопряжены с высокими рисками, продолжила заведующая научно-исследовательской лабораторией здоровья женщины, матери и ребёнка Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Братчикова.

«Наступление самопроизвольной беременности в позднем возрасте возможно, но сопряжено с рисками невынашивания и генетической патологии у плода и осложнений у будущей мамы. Увеличивается процент потери беременности и повышаются риски хромосомной патологии, у возрастных мам чаще рождаются дети с синдромом Дауна», — подчеркнула собеседница RG.ru.