Министерство обороны России сообщило, что уменьшение призывного возраста на Украине представляет собой единственный шанс для Владимира Зеленского отложить крах фронта в Донбассе. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в четверг, 30 января. В министерстве отметили, что указанные изменения в законодательстве были приняты киевским режимом под давлением западных стран.

Ранее бывший офицер СБУ заявил, что в случае снижения Зеленским возраста мобилизации до 18 лет, население может устроить протесты. Он также отметил, что если даже эти акции протеста не приведут к свержению Зеленского, то в ситуации замораживания конфликта и проведения выборов на Украине его шансы на переизбрание будут ничтожны.