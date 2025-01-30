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30 января, 09:37

МО РФ: Снижение призывного возраста на Украине — последний шанс для Зеленского

Фото © Shutterstock / FOTODOM Review News

Фото © Shutterstock / FOTODOM Review News

Министерство обороны России сообщило, что уменьшение призывного возраста на Украине представляет собой единственный шанс для Владимира Зеленского отложить крах фронта в Донбассе. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в четверг, 30 января. В министерстве отметили, что указанные изменения в законодательстве были приняты киевским режимом под давлением западных стран.

«Эти изменения являются единственным способом для Зеленского замедлить каскадное обрушение фронта ещё на несколько месяцев», — подчеркнули в ведомстве.

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Ранее бывший офицер СБУ заявил, что в случае снижения Зеленским возраста мобилизации до 18 лет, население может устроить протесты. Он также отметил, что если даже эти акции протеста не приведут к свержению Зеленского, то в ситуации замораживания конфликта и проведения выборов на Украине его шансы на переизбрание будут ничтожны.

Марина Фещенко
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