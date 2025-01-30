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30 января, 10:18

Художник-постановщик «Ёжика в тумане» подала иск к Банку России на 5 млн рублей

Монета «Ёжик в тумане». Обложка © Официальный сайт ЦБ

Монета «Ёжик в тумане». Обложка © Официальный сайт ЦБ

Художник-постановщик культового мультфильма «Ёжик в тумане» Франческа Ярбусова подала в суд на Центробанк России. Она утверждает, что выпуск памятных монет к 50-летию мультфильма нарушает её авторские права. Об этом сообщили в Мещанском суде.

Режиссёр Юрий Норштейн также поддержал обвинения, отметив, что Банк России не запрашивал разрешения на использование работ Ярбусовой и назвал это «воровством». В ответ представители регулятора заявили, что у них есть договор со студией «Союзмультфильм», который якобы обеспечивает законность использования персонажей.

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Оксана Попова
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