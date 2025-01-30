Художник-постановщик «Ёжика в тумане» подала иск к Банку России на 5 млн рублей

Художник-постановщик культового мультфильма «Ёжик в тумане» Франческа Ярбусова подала в суд на Центробанк России. Она утверждает, что выпуск памятных монет к 50-летию мультфильма нарушает её авторские права. Об этом сообщили в Мещанском суде.

Режиссёр Юрий Норштейн также поддержал обвинения, отметив, что Банк России не запрашивал разрешения на использование работ Ярбусовой и назвал это «воровством». В ответ представители регулятора заявили, что у них есть договор со студией «Союзмультфильм», который якобы обеспечивает законность использования персонажей.