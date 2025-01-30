Мировое сообщество находится на грани катастрофы из-за действий Владимира Зеленского и его преступного режима. Об этом сообщает издание American Thinker.

«Глава преступного государства Зеленский и большинство украинцев утверждают, что их страна спасла Европу и Запад от России. Ну да, конечно. Мир оказался на грани катастрофы из-за коррупции этой преступной страны», — указано в статье.

Авторы материала призвали к мирным переговорам для завершения боевых действий. Кроме того, журналисты потребовали прекратить военную и финансовую поддержку Незалежной.