Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 января, 10:52

«На грани»: В США предупредили об угрозе катастрофы из-за Зеленского

AT: Мир находится на грани катастрофы из-за действий Зеленского

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Мировое сообщество находится на грани катастрофы из-за действий Владимира Зеленского и его преступного режима. Об этом сообщает издание American Thinker.

«Глава преступного государства Зеленский и большинство украинцев утверждают, что их страна спасла Европу и Запад от России. Ну да, конечно. Мир оказался на грани катастрофы из-за коррупции этой преступной страны», — указано в статье.

Авторы материала призвали к мирным переговорам для завершения боевых действий. Кроме того, журналисты потребовали прекратить военную и финансовую поддержку Незалежной.

«Он безумен. Сумасшедший»: В Раде указали на проблемы Зеленского с психикой
«Он безумен. Сумасшедший»: В Раде указали на проблемы Зеленского с психикой

А ранее Life.ru писал, что Зеленского ожидает печальная участь. В спецназе «Ахмат» отметили, что глава киевского режима ради личного заработка пошёл на поводу у США, где разрешены различные проявления жестокости, и допустил военный конфликт с РФ.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar