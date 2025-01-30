«На грани»: В США предупредили об угрозе катастрофы из-за Зеленского
AT: Мир находится на грани катастрофы из-за действий Зеленского
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Мировое сообщество находится на грани катастрофы из-за действий Владимира Зеленского и его преступного режима. Об этом сообщает издание American Thinker.
«Глава преступного государства Зеленский и большинство украинцев утверждают, что их страна спасла Европу и Запад от России. Ну да, конечно. Мир оказался на грани катастрофы из-за коррупции этой преступной страны», — указано в статье.
Авторы материала призвали к мирным переговорам для завершения боевых действий. Кроме того, журналисты потребовали прекратить военную и финансовую поддержку Незалежной.
А ранее Life.ru писал, что Зеленского ожидает печальная участь. В спецназе «Ахмат» отметили, что глава киевского режима ради личного заработка пошёл на поводу у США, где разрешены различные проявления жестокости, и допустил военный конфликт с РФ.