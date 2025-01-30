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30 января, 11:12

Мединский объяснил, почему критикующие власть артисты пропадают с афиш

Мединский объяснил исчезновение артистов-критиков с афиш условиями конфликта

Владимир Мединский. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Владимир Мединский. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

В российской культуре нет ситуаций с отменой определённых артистов, как это работает на Западе. Если с афиш пропадает кто-то критикующий власть, то это обусловлено условиями военного конфликта. С таким заявлением выступил помощник президента РФ Владимир Мединский в беседе с РБК.

«Довольно странно было бы, чтобы государство одной рукой, собирая налоги и финансируя армию, другой рукой, часть этих налогов тратила на тех, кто официально и публично оплёвывает армию и людей на фронте. Какое-то раздвоение было бы в голове», — заявил Мединский.

На вопрос об Алле Пугачёвой помощник президента заявил, что она была голосом своего времени, а сейчас её имя используют для иных целей. Также Мединский вспомнил известную фразу про кухарку и государство, отметив, что деятелям искусства не стоит давать советы по управлению страной.

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Николай Рюмин
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