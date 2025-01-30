Актёра и медиаменеджера Янковского проводили в последний путь аплодисментами
В Москве простились с актёром и медиаменеджером Игорем Янковским
В Москве простились с актёром и медиаменеджером Игорем Янковским. Траурная церемония прошла в Белом зале Дома кино. В последний путь Янковского проводили громкими аплодисментами.
Кадры с церемонии прощания с Игорем Янковским. Видео © Life.ru
На похороны приехали коллеги, друзья, самые родные и близкие. В Доме кино заметили актёра Филиппа Янковского (двоюродный брат Игоря), а также гендиректора компании Mediascope Руслана Тагиева, директора департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры РФ Владимира Григорьева и многих других. Похоронят Янковского на Троекуровском кладбище в Москве.
Напомним, актёр и медиаменеджер Игорь Янковский умер 27 января. Более 15 лет он в Московском драматическом театре на Малой Бронной, а с 1992 года занялся рекламным бизнесом. Племяннику народного артиста СССР Олега Янковского было 73 года. Предварительно, причиной смерти стала онкология.
Life.ru