Актёра и медиаменеджера Янковского проводили в последний путь аплодисментами

В Москве простились с актёром и медиаменеджером Игорем Янковским. Траурная церемония прошла в Белом зале Дома кино. В последний путь Янковского проводили громкими аплодисментами.

Кадры с церемонии прощания с Игорем Янковским. Видео © Life.ru

На похороны приехали коллеги, друзья, самые родные и близкие. В Доме кино заметили актёра Филиппа Янковского (двоюродный брат Игоря), а также гендиректора компании Mediascope Руслана Тагиева, директора департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры РФ Владимира Григорьева и многих других. Похоронят Янковского на Троекуровском кладбище в Москве.