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Регион
30 января, 10:50

Актёра и медиаменеджера Янковского проводили в последний путь аплодисментами

В Москве простились с актёром и медиаменеджером Игорем Янковским

В Москве простились с актёром и медиаменеджером Игорем Янковским. Траурная церемония прошла в Белом зале Дома кино. В последний путь Янковского проводили громкими аплодисментами.

Кадры с церемонии прощания с Игорем Янковским. Видео © Life.ru

На похороны приехали коллеги, друзья, самые родные и близкие. В Доме кино заметили актёра Филиппа Янковского (двоюродный брат Игоря), а также гендиректора компании Mediascope Руслана Тагиева, директора департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры РФ Владимира Григорьева и многих других. Похоронят Янковского на Троекуровском кладбище в Москве.

Напомним, актёр и медиаменеджер Игорь Янковский умер 27 января. Более 15 лет он в Московском драматическом театре на Малой Бронной, а с 1992 года занялся рекламным бизнесом. Племяннику народного артиста СССР Олега Янковского было 73 года. Предварительно, причиной смерти стала онкология.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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