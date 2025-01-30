«Балтийскую жемчужину» в Санкт-Петербурге выставили на продажу за 1,7 млрд рублей

Китайский девелопер выставил на продажу свою штаб-квартиру на Петергофском шоссе за 1,6 млрд рублей. ЗАО «Балтийская жемчужина», дочерняя структура Shanghai Industrial Investment, с 2005 года развивает одноимённый микрорайон в Красносельском районе. После завершения сделки девелопер может покинуть рынок Санкт-Петербурга, пишет газета «Коммерсант».

Информация о продаже бизнес-центра «Балтийская жемчужина» появилась после успешной сдачи арендных площадей в конце 2023 года. В лот входит уникальный бизнес-центр площадью 10,8 тыс. кв. м и земельный участок в 2,2 га, что открывает возможности для расширения до 30 тыс. кв. м при реконструкции.

Проект был изначально задуман как штаб-квартира для китайской компании, которая арендовала 205 гектаров земли и построила девять жилых объектов общей площадью 500 тыс. кв. м, включая ТРЦ «Жемчужная плаза».