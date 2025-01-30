В Госдуме поддержали предложение патриарха расширить декретный отпуск
Лантратова поддержала идею расширить декрет на первый триместр беременности
Декретный отпуск в России следует расширить на первый триместр беременности. Инициативу патриарха Московского и всея Руси Кирилла поддержала депутат Госдумы Яна Лантратова в беседе с РИА «Новости».
«Полностью поддерживаю предложение святейшего патриарха Кирилла о расширении декретного отпуска, включив в него самый сложный первый триместр беременности. Обязательно возьму эту тему в работу, подготовим все необходимые документы», — сообщила Лантратова.
Депутат добавила, что в первом триместре у женщин бывает крайне тяжёлое состояние на фоне перестройки всего организма. Возможны вспышки токсикоза, гормональные колебания и высокая утомляемость. Во время расширенного декрета женщина сможет больше подготовиться к материнству без стресса.
Ранее патриарх Кирилл заявил, что декретный отпуск необходимо распространить на первый триместр беременности женины, так как он считается самым трудным. Неуверенность и страх порождают нежелание рожать первого ребёнка, не говоря уже о многодетности, заключил священник.
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