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30 января, 12:23

В Госдуме поддержали предложение патриарха расширить декретный отпуск

Лантратова поддержала идею расширить декрет на первый триместр беременности

Декретный отпуск в России следует расширить на первый триместр беременности. Инициативу патриарха Московского и всея Руси Кирилла поддержала депутат Госдумы Яна Лантратова в беседе с РИА «Новости».

«Полностью поддерживаю предложение святейшего патриарха Кирилла о расширении декретного отпуска, включив в него самый сложный первый триместр беременности. Обязательно возьму эту тему в работу, подготовим все необходимые документы», — сообщила Лантратова.

Депутат добавила, что в первом триместре у женщин бывает крайне тяжёлое состояние на фоне перестройки всего организма. Возможны вспышки токсикоза, гормональные колебания и высокая утомляемость. Во время расширенного декрета женщина сможет больше подготовиться к материнству без стресса.

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Ранее патриарх Кирилл заявил, что декретный отпуск необходимо распространить на первый триместр беременности женины, так как он считается самым трудным. Неуверенность и страх порождают нежелание рожать первого ребёнка, не говоря уже о многодетности, заключил священник.

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Shutterstock / FOTODOM / 4 PM production

Николай Рюмин
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