В Госдуме поддержали предложение патриарха расширить декретный отпуск

Декретный отпуск в России следует расширить на первый триместр беременности. Инициативу патриарха Московского и всея Руси Кирилла поддержала депутат Госдумы Яна Лантратова в беседе с РИА «Новости».

«Полностью поддерживаю предложение святейшего патриарха Кирилла о расширении декретного отпуска, включив в него самый сложный первый триместр беременности. Обязательно возьму эту тему в работу, подготовим все необходимые документы», — сообщила Лантратова.

Депутат добавила, что в первом триместре у женщин бывает крайне тяжёлое состояние на фоне перестройки всего организма. Возможны вспышки токсикоза, гормональные колебания и высокая утомляемость. Во время расширенного декрета женщина сможет больше подготовиться к материнству без стресса.