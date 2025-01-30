Старовойт доложил Путину о реализации транспортных проектов и планах до 2030 года

Президент России Владимир Путин в четверг, 30 января, провёл встречу с министром транспорта Романом Старовойтом. Как сообщает пресс-служба Кремля, глава Минтранса доложил российскому лидеру о ходе реализации ключевых транспортных проектов, а также о планах министерства до 2030 года.

Рабочая встреча Путина с министром транспорта РФ. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Конечно, как для всей страны, у нас сейчас основная задача — это специальная военная операция. Поэтому мы работаем над тем, чтобы транспорт страны работал ритмично и безопасно», — начал Старовойт свой доклад.

По его словам, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» идёт широкомасштабное обновление общественного транспорта. Также до 2030 года сформированы два национальных проекта — «Эффективная транспортная система» и «Инфраструктура для жизни». Кроме того, Минтрансом создан проект «Речные магистрали».

Среди достижений в области транспортной инфраструктуры Старовойт выделил завершение строительства перрона и вспомогательной инфраструктуры аэропорта Елизово в Петропавловске-Камчатском. В Якутске, по словам министра, была введена в эксплуатацию новая взлётно-посадочная полоса. Вместе с тем был восстановлен железнодорожный вокзал в Мариуполе, а также продолжается строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.

Ещё Старовойт упомянул об открытии угольного терминала в Приморье. В Мурманске, между тем, была завершена реконструкция причала №2 Мурманского морского торгового порта, а в Калининградской области завершена первая пусковая очередь нового морского терминала, добавил министр.