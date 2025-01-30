В Тернополе пьяный британец разбил окно в полиции и сломал фонарь

В Тернополе произошел курьёзный инцидент с участием пьяного британца, который ночью повредил окно в полицейском участке и сломал фонарь в центре города. Об этом сообщают местные правоохранительные органы.

Иностранный гражданин напился и самовольно пришёл в участок, где разбил стекло. На него был составлен административный протокол за хулиганство, после чего его отпустили. Однако вскоре он вновь попал в неприятности, сломав фонарь возле универмага, что привело к наложению второго штрафа.