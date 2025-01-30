В Тернополе пьяный британец разбил окно в полиции и сломал фонарь
В Тернополе произошел курьёзный инцидент с участием пьяного британца, который ночью повредил окно в полицейском участке и сломал фонарь в центре города. Об этом сообщают местные правоохранительные органы.
Иностранный гражданин напился и самовольно пришёл в участок, где разбил стекло. На него был составлен административный протокол за хулиганство, после чего его отпустили. Однако вскоре он вновь попал в неприятности, сломав фонарь возле универмага, что привело к наложению второго штрафа.
Ранее жители Львова спасли курьера, которого прямо на улице хотели мобилизовать сотрудники ТЦК (так на Украине называют военкоматы). ТЦКшники практически напали на курьера посреди улицы. Однако местные жители вступились за парня и дали ему уйти от военкомов.
Life.ru / Шедеврум