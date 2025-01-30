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Регион
30 января, 12:10

Российские дроны в зоне СВО будут взлетать с помощью «Муравья»

Войскам РФ в зоне СВО отправили портативный аэродром «Муравей» для дронов

Подразделениям ВС РФ в зоне СВО доставили радиоуправляемую платформу «Муравей», которую можно применять как портативный аэродром для взлёта беспилотников. Об этом доложил официальный представитель конструкторского бюро (КБ) «Гермес» (входит в НПО «Кайсант») в беседе с ТАСС.

«Наши специалисты разработали радиоуправляемую тележку «Муравей», оснащённую помехозащищённой связью «Гермес». Тележка предназначена для перевозки любых грузов и также может применяться в качестве портативного аэродрома для взлёта FPV-дронов», — сообщил источник.

Помимо связи «Гермес», тележка оснащена наземной станцией управления. Сообщается, что установка может доставить находящиеся в режиме гибернации дроны к месту старта, где их запустят в нужных направлениях. Представитель добавил, что «Муравей» уже применяют на Украине. Размер платформы составляет 80 на 90 сантиметров, а вес — 27 килограммов. На себе робот может унести до 25 килограммов груза.

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Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России создадут 48 центров по производству беспилотников. Глава государства указал, что такие центры уже функционируют в Москве, Санкт-Петербурге, Новгородской, Рязанской, Сахалинской, Самарской и Томской областях, Пермском крае, Республиках Удмуртия и Татарстан.

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Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Николай Рюмин
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