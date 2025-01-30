В Сочи планируют построить первый насыпной остров стоимостью 1 трлн рублей

В России впервые намерены построить насыпной остров в Чёрном море у берегов Сочи. Его возведение назначено на 2026 год, сообщил управляющий директор планирующей реализовать проект «Корпорации Остров первый» Булат Шакиров.

«С 2026 года мы планируем приступить к строительству защитных гидросооружений, так как делать тело острова можно только, когда защитили акваторию от воды и ветра», — подчеркнул Шакиров в беседе с журналистами.

По его словам, строительство планируется завершить в 2031 году. Шакиров добавил, что на возведение насыпного острова потребуется вложить более одного триллиона рублей, а срок окупаемости составит 12 лет. Управляющий директор «Корпорации Остров первый» уточнил, что проектная документация будет подготовлена в этом году.

Известно, что на искусственном острове площадью 50 гектаров построят гостиничные комплексы, туристические, спортивные и прогулочные зоны, музыкально-театральные площадки, комплекс апартаментов, а также центр изучения Чёрного моря. Общая площадь недвижимости достигнет 1,5 миллиона квадратных метров.