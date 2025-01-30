Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 января, 12:28

Игорь Николаев продал квартиру в башне Трампа и купил недвижимость в ОАЭ

Игорь Николаев и его жена, Юлия Проскурякова. Обложка © VK / Игорь Николаев

Игорь Николаев и его жена, Юлия Проскурякова. Обложка © VK / Игорь Николаев

Народный артист РФ Игорь Николаев решил распрощаться с недвижимостью в США и приобрёл квартиру в ОАЭ. Данные подтвердили коллеги композитора в разговоре с kp.ru.

Блогер Анна Калашникова поведала, что узнала о желании Николаева купить апартаменты в Дубае от своего риелтора, так как сама недавно разжилась недвижимостью. А промоутер Сергей Лавров заявил, что певец уже не только подобрал жильё за границей, но и приобрёл его.

«Да, Николаев действительно купил квартиру в Дубае. Сейчас выгодно вкладываться в недвижимость в Дубае, поскольку за год элитные квартиры там подорожали в среднем на три миллиона рублей. Там даже Стас Михайлов сейчас приобрёл себе несколько квартир», — рассказал Лавров.

У артиста была квартира в Майами, штат Флорида, ещё с 90-х годов. От неё он решил избавиться, так как содержать жильё стало очень дорого.

Наследники поделили квартиру Бориса Грачевского спустя три года после его смерти
Наследники поделили квартиру Бориса Грачевского спустя три года после его смерти

Ранее Life.ru рассказывал, что перебравшаяся в Италию София Ротару не смогла найти покупателей на свою квартиру в Москве, сняла её с объявления и окончательно передумала продавать. Предполагаемых покупателей смущало одно — цена.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Игорь Николаев
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar