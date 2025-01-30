Игорь Николаев продал квартиру в башне Трампа и купил недвижимость в ОАЭ

Народный артист РФ Игорь Николаев решил распрощаться с недвижимостью в США и приобрёл квартиру в ОАЭ. Данные подтвердили коллеги композитора в разговоре с kp.ru.

Блогер Анна Калашникова поведала, что узнала о желании Николаева купить апартаменты в Дубае от своего риелтора, так как сама недавно разжилась недвижимостью. А промоутер Сергей Лавров заявил, что певец уже не только подобрал жильё за границей, но и приобрёл его.

«Да, Николаев действительно купил квартиру в Дубае. Сейчас выгодно вкладываться в недвижимость в Дубае, поскольку за год элитные квартиры там подорожали в среднем на три миллиона рублей. Там даже Стас Михайлов сейчас приобрёл себе несколько квартир», — рассказал Лавров.

У артиста была квартира в Майами, штат Флорида, ещё с 90-х годов. От неё он решил избавиться, так как содержать жильё стало очень дорого.