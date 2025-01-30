Парламент Новой Зеландии официально признал личностью гору Таранаки

Парламент Новой Зеландии официально признал гору Таранаки личностью, которую коренные народы считают своим предком. Эта гора, являющаяся спящим вулканом на Северном острове, привлекает туристов и любителей активного отдыха, включая зимние виды спорта, сообщает АР.

Принятый закон наделяет Таранаки всеми правами и обязанностями, свойственными человеку. Теперь гора имеет статус юридического лица под названием «Те Кахуи Тупуа», рассматриваемого как «живое и неделимое целое», включая саму Таранаки и окружающие её вершины и земли, а также все их физические и метафизические аспекты. Дополнительно закон включает положения о возмещении ущерба, причиненного коренным народам в ходе колонизации Новой Зеландии. Признание Таранаки личностью также подтверждает, что гора была «украдена» у народа маори в 1856 году.

Пол Голдсмит, депутат, отвечающий за взаимодействие с племенами маори, подчеркнул, что гора на протяжении веков была почитаемым предком и источником физической, культурной и духовной поддержки, а также местом последнего упокоения.