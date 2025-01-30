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30 января, 12:32

Парламент Новой Зеландии официально признал личностью гору Таранаки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / gregorioa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / gregorioa

Парламент Новой Зеландии официально признал гору Таранаки личностью, которую коренные народы считают своим предком. Эта гора, являющаяся спящим вулканом на Северном острове, привлекает туристов и любителей активного отдыха, включая зимние виды спорта, сообщает АР.

Принятый закон наделяет Таранаки всеми правами и обязанностями, свойственными человеку. Теперь гора имеет статус юридического лица под названием «Те Кахуи Тупуа», рассматриваемого как «живое и неделимое целое», включая саму Таранаки и окружающие её вершины и земли, а также все их физические и метафизические аспекты. Дополнительно закон включает положения о возмещении ущерба, причиненного коренным народам в ходе колонизации Новой Зеландии. Признание Таранаки личностью также подтверждает, что гора была «украдена» у народа маори в 1856 году.

Пол Голдсмит, депутат, отвечающий за взаимодействие с племенами маори, подчеркнул, что гора на протяжении веков была почитаемым предком и источником физической, культурной и духовной поддержки, а также местом последнего упокоения.

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Марина Фещенко
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