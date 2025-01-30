Москалькова призвала узаконить демобилизацию по семейным обстоятельствам

Демобилизацию по семейным обстоятельствам, например при рождении четвёртого ребёнка, необходимо закрепить в законе. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По её словам, из-за отсутствия закона ей поступает много жалоб от граждан.

«В законе до сих пор нет понимания, как многодетный отец при рождении четвёртого ребенка может на законных основаниях демобилизоваться. Работает комиссия в министерстве обороны, она в ручном режиме решает эти вопросы, но жалобы, поступающие в мой адрес, показывают, что вопрос требует и законодательного разрешения», — заявила омбудсмен на круглом столе думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.