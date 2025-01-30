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30 января, 13:26

Москалькова призвала узаконить демобилизацию по семейным обстоятельствам

Демобилизацию по семейным обстоятельствам, например при рождении четвёртого ребёнка, необходимо закрепить в законе. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По её словам, из-за отсутствия закона ей поступает много жалоб от граждан.

«В законе до сих пор нет понимания, как многодетный отец при рождении четвёртого ребенка может на законных основаниях демобилизоваться. Работает комиссия в министерстве обороны, она в ручном режиме решает эти вопросы, но жалобы, поступающие в мой адрес, показывают, что вопрос требует и законодательного разрешения», — заявила омбудсмен на круглом столе думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

Ранее Москалькова рассказала Life.ru об ужасах, которые удалось обнаружить в подвалах под Курском. На временно оккупированных территориях в Курской области в подвалах нашли тела истерзанных бойцами ВСУ людей.

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Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

Полина Никифорова
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