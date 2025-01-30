В предмет «Духовно-нравственная культура России» добавят изучение подвигов героев СВО

Заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения Лариса Бебешко поделилась, что на уроках «Духовно-нравственной культуры России» ученики будут изучать подвиги героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции (СВО). Такое заявление Бебешко сделала на ХIII Рождественских парламентских встречах в рамках XXХIII Международных Рождественских образовательных чтений.

«Минпросвещения считает необходимым учесть предложение Министерства обороны, озвученное на заседании российского комитета «Победа» 15 января 2025 года, об изучении подвигов героев Великой Отечественной войны. При этом предлагаем дополнить список героями — участниками спецоперации и планируем внедрить это предложение в рамках курса совместно с Минобороны», — рассказала замдиректора.

Минпросвещения России планирует включить в предмет «Духовно-нравственная культура России» изучение подвигов героев Великой Отечественной войны и спецоперации в рамках исполнения поручения президента. С 1 сентября 2026 года дети вернутся к изучению ДНКР в школе.