Мотоциклист на полной скорости сбил переходивших дорогу россиян в Паттайе

Гражданин России трагически погиб в курортном городе Паттайя в Таиланде, а его супруга была госпитализирована с серьёзными травмами в результате наезда мотоциклиста. Об этом пишет местная газета Khaosod.

«Около полуночи 29 января семейная пара из РФ переходила Вторую улицу Джомтиена, когда в россиянина на полной скорости врезался тяжёлый мотоцикл, которым управлял другой иностранец. Женщину 44 лет по имени Жанна прибывшие спасатели доставили с места ДТП в больницу с тяжёлыми травмами. Её муж скончался на месте», — указано в статье.

Свидетель происшествия, 34-летний местный житель, отметил, что остановил своё авто, чтобы пропустить семейную пару. Однако услышал сзади рёв мотоцикла, после чего увидел, как он врезался в россиян на большой скорости. После этого транспортное средство завалилось.

В правоохранительных органах уточнили, что мотоциклом с бангкокскими номерами управлял 26-летний иностранец по имени Артём. Сейчас он находится в больнице. Как только ему станет лучше, полиция сразу начнёт допрос. В статье говорится, что сейчас следователи изучают видео с камер наблюдения, установленных в районе места аварии.