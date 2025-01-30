Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 января, 14:13

На Украине ответили Джорджеску, обвинив его в «зависимости» от Москвы

МИД Украины осудил заявление румынского кандидата в президенты Джорджеску

МИД Украины не остался в стороне и прокомментировал высказывание кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску. Ведомство заявило, что мнение политика зависимо от Москвы и является категорически неприемлемым для Киева.

«Считаем категорически неприемлемыми и осуждаем ревизионистские заявления... На фоне таких заявлений абсурдно выглядят попытки Кэлина Джорджеску позиционировать себя как «независимого» политика: озвученные им тезисы полностью тождественны тезисам российской пропаганды, что указывает на полную зависимость от хозяев в Москве», — заявляет спикер МИДа Тихий.

Напомним, что Джорджеску высказался об Украине как о «вымышленном государстве». Границы страны изменятся, ведь государство неизбежно разделят соседи, заявил политик. Он также выразил уверенность, что Украина будет разделена, ведь у «страны нет другого пути».

Кандидат в президенты Румынии обвинил НАТО в попытке развязать третью мировую войну
Кандидат в президенты Румынии обвинил НАТО в попытке развязать третью мировую войну
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexey Fedorenko

Полина Никифорова
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar