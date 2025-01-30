На Украине ответили Джорджеску, обвинив его в «зависимости» от Москвы
МИД Украины осудил заявление румынского кандидата в президенты Джорджеску
МИД Украины не остался в стороне и прокомментировал высказывание кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску. Ведомство заявило, что мнение политика зависимо от Москвы и является категорически неприемлемым для Киева.
«Считаем категорически неприемлемыми и осуждаем ревизионистские заявления... На фоне таких заявлений абсурдно выглядят попытки Кэлина Джорджеску позиционировать себя как «независимого» политика: озвученные им тезисы полностью тождественны тезисам российской пропаганды, что указывает на полную зависимость от хозяев в Москве», — заявляет спикер МИДа Тихий.
Напомним, что Джорджеску высказался об Украине как о «вымышленном государстве». Границы страны изменятся, ведь государство неизбежно разделят соседи, заявил политик. Он также выразил уверенность, что Украина будет разделена, ведь у «страны нет другого пути».
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