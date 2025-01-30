На Украине ответили Джорджеску, обвинив его в «зависимости» от Москвы

МИД Украины не остался в стороне и прокомментировал высказывание кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску. Ведомство заявило, что мнение политика зависимо от Москвы и является категорически неприемлемым для Киева.

«Считаем категорически неприемлемыми и осуждаем ревизионистские заявления... На фоне таких заявлений абсурдно выглядят попытки Кэлина Джорджеску позиционировать себя как «независимого» политика: озвученные им тезисы полностью тождественны тезисам российской пропаганды, что указывает на полную зависимость от хозяев в Москве», — заявляет спикер МИДа Тихий.