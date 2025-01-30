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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
30 января, 14:01

Во Владимирской области увеличили единовременную выплату участникам СВО

Губернатор Владимирской области увеличил выплату участникам СВО до 1 млн рублей

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что единовременная выплата участникам специальной военной операции (СВО) была увеличена с 800 тысяч до 1 миллиона рублей. Её получат солдаты, которые заключат контракты с Минобороны России в период с 1 января по 30 июня 2025 года.

«Областная единовременная выплата участникам СВО увеличена с 800 тысяч до 1 миллиона рублей», — написал губернатор в своём телеграм-канале.

Авдеев также отметил, что в переломный период проведения спецоперации важно обеспечить пополнение рядов Вооружённых сил России. По его словам, численное превосходство может сыграть решающую роль в нанесении поражения противнику.

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Ранее Кабмин уточнил порядок выплат подписавшим контракт с Армией России. Согласно постановлению, средства не будут выплачивать тем, кто на момент заключения контракта находился в местах лишения свободы. Сегодня президентские указы определяют единовременные выплаты в размере 195 тысяч рублей для граждан, подписавших контракт с ВС РФ и Росгвардией.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fortton

Алена Пенчугина
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