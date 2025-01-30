Во Владимирской области увеличили единовременную выплату участникам СВО

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что единовременная выплата участникам специальной военной операции (СВО) была увеличена с 800 тысяч до 1 миллиона рублей. Её получат солдаты, которые заключат контракты с Минобороны России в период с 1 января по 30 июня 2025 года.

«Областная единовременная выплата участникам СВО увеличена с 800 тысяч до 1 миллиона рублей», — написал губернатор в своём телеграм-канале.

Авдеев также отметил, что в переломный период проведения спецоперации важно обеспечить пополнение рядов Вооружённых сил России. По его словам, численное превосходство может сыграть решающую роль в нанесении поражения противнику.