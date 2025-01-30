Менингит, энцефалит, смерть: В курице из Казахстана нашли опасную бактерию

В курице крупнейшего казахстанского производителя «Макинская птицефабрика» обнаружили смертельно опасную бактерию листерию. Микроорганизм поражает центральную нервную систему, может вызвать менингит с энцефалитом и даже привести к летальному исходу. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным телеграм-канала, производитель поставляет мясо в Россию, Киргизию и Узбекистан большими объёмами. Сотрудники Россельхознадзора по Алтайскому краю взяли партию мяса на пробу в Барнауле. Лабораторные исследования показали наличие опасной бактерии листерии. Курицу изъяли, а за продукцией ввели усиленный контроль.

Инкубационный период инфекционного заболевания листериоза длится до 90 дней. Возбудитель поражает не только центральную нервную систему, но и репродуктивные органы. Основным путём заражения является употребление бактерии через пищу. Особу опасность заболевание представляет для беременных, новорождённых, пожилых, онкобольных и людей со слабым иммунитетом.