Менингит, энцефалит, смерть: В курице из Казахстана нашли опасную бактерию
Mash: В курице «Макинской птицефабрики» обнаружили опасную бактерию листерию
В курице крупнейшего казахстанского производителя «Макинская птицефабрика» обнаружили смертельно опасную бактерию листерию. Микроорганизм поражает центральную нервную систему, может вызвать менингит с энцефалитом и даже привести к летальному исходу. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным телеграм-канала, производитель поставляет мясо в Россию, Киргизию и Узбекистан большими объёмами. Сотрудники Россельхознадзора по Алтайскому краю взяли партию мяса на пробу в Барнауле. Лабораторные исследования показали наличие опасной бактерии листерии. Курицу изъяли, а за продукцией ввели усиленный контроль.
Инкубационный период инфекционного заболевания листериоза длится до 90 дней. Возбудитель поражает не только центральную нервную систему, но и репродуктивные органы. Основным путём заражения является употребление бактерии через пищу. Особу опасность заболевание представляет для беременных, новорождённых, пожилых, онкобольных и людей со слабым иммунитетом.
Ранее покупатели магазинов «Светофор» жаловались на курицу, накачанную неизвестным гелем. Одна из женщин купила замороженные куриные крылья. Однако как только мясо растаяло, из него начал вытекать гель, которые туда вводили, видимо, для пышности. Покупательница пояснила, что сроки годности были в порядке.
Life.ru / Kandinsky 3.1