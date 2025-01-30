Забрал из школы и отвёз в гостиницу: Священника из Самары арестовали за изнасилование 16-летней

В уголовном деле против священнослужителя и отца четверых детей сразу две статьи — «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». По предварительным данным, он познакомился с юной девушкой на исповеди, начал с ней общаться, проводить богословские беседы, которые быстро переросли в общение другого рода. Так, по данным СМИ, 17 января мужчина якобы забрал свою знакомую из школы и отвёз в гостиницу, где и произошли вменяемые ему преступные эпизоды.