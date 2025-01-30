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30 января, 14:28

Забрал из школы и отвёз в гостиницу: Священника из Самары арестовали за изнасилование 16-летней

В Самаре священника заподозрили в изнасиловании 16-летней прихожанки

Фото © 63.ru

Фото © 63.ru

Самарский районный суд арестовал на два месяца священника местной церкви, подозреваемого в изнасиловании 16-летней прихожанки. По данным местного портала 63.ru, речь идёт о служителе храма Успения пресвятой Богородицы Владиславе Л.

В уголовном деле против священнослужителя и отца четверых детей сразу две статьи — «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». По предварительным данным, он познакомился с юной девушкой на исповеди, начал с ней общаться, проводить богословские беседы, которые быстро переросли в общение другого рода. Так, по данным СМИ, 17 января мужчина якобы забрал свою знакомую из школы и отвёз в гостиницу, где и произошли вменяемые ему преступные эпизоды.

В СУСК России по Самарской области дело против священника не комментируют.

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Напомним, что прошлой осенью в селе Губернское Аргаяшского района Челябинской области настоятель храма Тихвинской иконы Божей Матери Игорь Ефремов зарезал мужчину, с которым выпивал. Между собутыльниками завязался конфликт, переросший в драку. Суд отправил Ефремова под домашний арест.

Марина Фещенко
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