В Чечне рассказали, куда на самом деле «пропал» Кадыров
Пресс-секретарь Кадырова сообщил, что глава Чечни проводит отпуск с семьёй
Рамзан Кадыров. Обложка © Life.ru
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров находится в отпуске и проводит много времени с семьёй. Об этом сообщил его пресс-секретарь Ильман Вахидов.
«Да, может, у него сейчас чуть-чуть побольше свободного времени появилось, он с семьей его проводит, но как глава республики всегда держит руку на пульсе», — приводит слова Вахидова РИА «Новости».
Пресс-секретарь главы Чечни добавил, что нет ничего сверхъестественного в том, что Кадыров, как и все госслужащие, ежегодно уходит в отпуск. По словам Вахидова, Кадыров предпочитать отдыхать в канун начала месяца Рамадан или во время священного месяца. Руководитель республики проводит у себя дома религиозные обряды.
Однако даже во время отпуска нельзя сказать, что Кадыров отдыхает от работы, просто ряд полномочий перешёл к исполняющему обязанности главы республики, председателю Правительства Чечни Магомеду Даудову.
Ранее министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что информация о якобы пропаже главы республики Рамзана Кадырова из информационного поля не соответствует действительности. По его словам, такие вбросы и ранее появлялись в соцсетях.