В Чечне рассказали, куда на самом деле «пропал» Кадыров

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров находится в отпуске и проводит много времени с семьёй. Об этом сообщил его пресс-секретарь Ильман Вахидов.

«Да, может, у него сейчас чуть-чуть побольше свободного времени появилось, он с семьей его проводит, но как глава республики всегда держит руку на пульсе», — приводит слова Вахидова РИА «Новости».

Пресс-секретарь главы Чечни добавил, что нет ничего сверхъестественного в том, что Кадыров, как и все госслужащие, ежегодно уходит в отпуск. По словам Вахидова, Кадыров предпочитать отдыхать в канун начала месяца Рамадан или во время священного месяца. Руководитель республики проводит у себя дома религиозные обряды.

Однако даже во время отпуска нельзя сказать, что Кадыров отдыхает от работы, просто ряд полномочий перешёл к исполняющему обязанности главы республики, председателю Правительства Чечни Магомеду Даудову.