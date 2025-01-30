Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 января, 15:20

В Чечне рассказали, куда на самом деле «пропал» Кадыров

Пресс-секретарь Кадырова сообщил, что глава Чечни проводит отпуск с семьёй

Рамзан Кадыров. Обложка © Life.ru

Рамзан Кадыров. Обложка © Life.ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров находится в отпуске и проводит много времени с семьёй. Об этом сообщил его пресс-секретарь Ильман Вахидов.

«Да, может, у него сейчас чуть-чуть побольше свободного времени появилось, он с семьей его проводит, но как глава республики всегда держит руку на пульсе», — приводит слова Вахидова РИА «Новости».

Пресс-секретарь главы Чечни добавил, что нет ничего сверхъестественного в том, что Кадыров, как и все госслужащие, ежегодно уходит в отпуск. По словам Вахидова, Кадыров предпочитать отдыхать в канун начала месяца Рамадан или во время священного месяца. Руководитель республики проводит у себя дома религиозные обряды.

Однако даже во время отпуска нельзя сказать, что Кадыров отдыхает от работы, просто ряд полномочий перешёл к исполняющему обязанности главы республики, председателю Правительства Чечни Магомеду Даудову.

Кадыров показал, как уничтожить украинский гексокоптер «Баба-Яга»
Кадыров показал, как уничтожить украинский гексокоптер «Баба-Яга»

Ранее министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что информация о якобы пропаже главы республики Рамзана Кадырова из информационного поля не соответствует действительности. По его словам, такие вбросы и ранее появлялись в соцсетях.

Никита Никонов
  • Новости
  • Рамзан Кадыров
  • Региональные власти
  • Политика
  • Чеченская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar