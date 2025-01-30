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30 января, 15:29

Бельгия закрыла воздушное пространство из-за технического сбоя

Belga: В Бельгии закрыли воздушное пространство из-за сбоя в системе управления

В Бельгии закрыли воздушное пространство из-за технического сбоя. Речь идёт о неполадке в системе управления воздушным движением страны, сообщает Belga.

По данным агентства, технический сбой произошёл в системе компании Skeyes. Она отвечает за контроль воздушного пространства королевства и аэронавигационную инфраструктуру.

«Внимание: воздушное пространство Бельгии в настоящее время закрыто из-за технической проблемы у авиадиспетчера Skeyes», — говорится в сообщении.

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Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

Алена Пенчугина
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