Бельгия закрыла воздушное пространство из-за технического сбоя
Belga: В Бельгии закрыли воздушное пространство из-за сбоя в системе управления
В Бельгии закрыли воздушное пространство из-за технического сбоя. Речь идёт о неполадке в системе управления воздушным движением страны, сообщает Belga.
По данным агентства, технический сбой произошёл в системе компании Skeyes. Она отвечает за контроль воздушного пространства королевства и аэронавигационную инфраструктуру.
«Внимание: воздушное пространство Бельгии в настоящее время закрыто из-за технической проблемы у авиадиспетчера Skeyes», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что самолёт, летевший из Петербурга в Калининград, вернулся в Пулково после взлёта. Во время рейса FV6323 на Superjet 100 сработала система пожарной сигнализации при наборе высоты. Технические специалисты уже работают над выяснением причин инцидента.
Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov