Бельгия закрыла воздушное пространство из-за технического сбоя

В Бельгии закрыли воздушное пространство из-за технического сбоя. Речь идёт о неполадке в системе управления воздушным движением страны, сообщает Belga.

По данным агентства, технический сбой произошёл в системе компании Skeyes. Она отвечает за контроль воздушного пространства королевства и аэронавигационную инфраструктуру.

«Внимание: воздушное пространство Бельгии в настоящее время закрыто из-за технической проблемы у авиадиспетчера Skeyes», — говорится в сообщении.