Самолёт из Петербурга в Калининград вернулся в Пулково после взлёта

Самолёт авиакомпании «Россия», вылетевший из Пулково в Калининград, вынужденно приземлился в Санкт-Петербурге. Об этом пишет 78.ru.

Во время рейса FV6323 на Superjet 100 сработала система пожарной сигнализации при наборе высоты. Технические специалисты уже работают над выяснением причин инцидента, однако дыма или запаха горения не зафиксировано.

На борту находились 96 пассажиров и пять членов экипажа, все благополучно приземлились без травм. Пассажиров пересадили на резервный рейс для продолжения путешествия.