В Госдуме анонсировали законопроект о запрете сатанизма

В Госдуме готовят законопроект о запрете сатанизма в России, в скором времени его представят. Об этом заявил депутат Николай Бурляев в ходе круглого стола комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений на тему «Духовный фронт России».

«Было сказано о сатанизме как о действующей структуре… начали подготавливать проект, которому вы сейчас дали ускорение, о запрете сатанизма…», — сказал парламентарий, выразив надежду, что в течение недели или десяти дней этот проект будет представлен.