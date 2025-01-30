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Регион
30 января, 15:32

В Госдуме анонсировали законопроект о запрете сатанизма

Депутат Бурляев: В Госдуме готовится законопроект о запрете сатанизма в России

В Госдуме готовят законопроект о запрете сатанизма в России, в скором времени его представят. Об этом заявил депутат Николай Бурляев в ходе круглого стола комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений на тему «Духовный фронт России».

«Было сказано о сатанизме как о действующей структуре… начали подготавливать проект, которому вы сейчас дали ускорение, о запрете сатанизма…», — сказал парламентарий, выразив надежду, что в течение недели или десяти дней этот проект будет представлен.

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А ранее Life.ru сообщал, что патриарх Кирилл поддержал готовящийся законопроект депутатов Госдумы по запрету рекламы оккультно-магических услуг и сатанизма. По словам главы РПЦ, государство должно противостоять массовому распространению оккультизма среди народа и публичному продвижению деструктивных религиозных учений и практик через рекламу.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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