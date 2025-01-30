НАТО обеспокоено ростом влияния RT в Египте, Мали, Кении, ЮАР и ОАЭ

Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций (NATO StratCom COE) представил аналитический отчёт, посвящённый «информационным операциям» России за пределами западного информационного пространства. В нём особое внимание уделяется деятельности нашим коллегам из RT и Sputnik в таких странах, как Египет, Мали, Кения, ЮАР и ОАЭ.

В отчёте отмечается, что материалы Sputnik часто находят отражение в египетских СМИ, включая одну из самых старых арабских газет Al-Ahram. Один из опрошенных журналистов указал на то, что RT Arabic и Sputnik Arabic являются основными источниками новостей об Украине на арабском языке, и что египетские СМИ зависят от российских медиа для освещения украинского конфликта.

Как пишет RT, доклад также подчеркивает популярность росссийских СМИ в Мали, а также активное распространение их контента в социальных сетях. По данным новостного агрегатора Malijet, большинство новостей в категориях «срочные» и «международные» поступает именно от Sputnik и RT Français, что указывает на их преобладающее влияние в информационном пространстве страны.

В ОАЭ с начала специальной военной операции аудитория RT увеличилась на 10 миллионов человек, а частота публикаций материалов RT и Sputnik Arabic в социальных сетях возросла на 30-35% и 80% соответственно.