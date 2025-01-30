Пермские приставы разыскивают детского психолога, задолжавшего алименты сыну

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) разыскивают детского и семейного психолога из Москвы, который задолжал алименты своему сыну в Пермском крае. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«По решению суда Ситников Алексей Николаевич 21.09.1981 года рождения обязан перечислять алименты на содержание сына Александра 2014 года рождения. Однако в добровольном порядке горе-отец свои обязанности не исполняет», — указано в сообщении.

В ФССП уточнили, что задолженность психолога на текущем этапе составляет более одного миллиона рублей. Ситников родился в деревне Нежданово под Пермью. В настоящее время его место жительства либо Москва, либо Подмосковье. В соцсетях мужчина представляется семейным и детским психологом, который ведёт онлайн-консультации по биоэнергетической практике. Приставы в Пермском крае просят людей сообщить местонахождение должника в дежурную службу управления.