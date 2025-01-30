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Регион
30 января, 15:57

Пермские приставы разыскивают детского психолога, задолжавшего алименты сыну

ФССП: Приставы ищут детского психолога за долг по алиментам в 1 млн рублей

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) разыскивают детского и семейного психолога из Москвы, который задолжал алименты своему сыну в Пермском крае. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«По решению суда Ситников Алексей Николаевич 21.09.1981 года рождения обязан перечислять алименты на содержание сына Александра 2014 года рождения. Однако в добровольном порядке горе-отец свои обязанности не исполняет», — указано в сообщении.

В ФССП уточнили, что задолженность психолога на текущем этапе составляет более одного миллиона рублей. Ситников родился в деревне Нежданово под Пермью. В настоящее время его место жительства либо Москва, либо Подмосковье. В соцсетях мужчина представляется семейным и детским психологом, который ведёт онлайн-консультации по биоэнергетической практике. Приставы в Пермском крае просят людей сообщить местонахождение должника в дежурную службу управления.

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А ранее Life.ru сообщал, что на Урале приставы нашли женщину, которая сменила имя из-за долга по алиментам. Она должна была выплатить два миллиона рублей. Её ребёнок сейчас находится под опекой. В отношении женщины завели административное дело.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jonas Petrovas

Дарья Нарыкова
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