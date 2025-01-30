Стали известны подробности о травившем пассажиров в Москве таксисте

В Москве таксист Рахман Сулейманов, который осуждён на 10 лет, мог отравить до 40 человек. Об этом рассказала следователь по особо важным делам следственного управления по ВАО ГСУ СК России по столице Алла Морозенко.

«Я начала анализировать похожие уголовные дела по Москве, которые так и не были раскрыты. Нашла ещё около 40 эпизодов, когда в крови умерших находили алкоголь и тот же препарат, который использовал Сулейманов. В 5 эпизодах я считаю, что эти люди могли быть именно его жертвами. Однако доказать сейчас это уже невозможно», — сказала Морозенко в интервью kp.ru.

Во время задержания Сулейманов признался, что давал некоторым из пассажиров снотворное, чтобы они не были слишком буйными. Он категорически отрицал, что забирал личные вещи своих жертв. Отмечается, что как в Азербайджане, у себя на родине, так и в РФ он был несколько раз судим за кражи.

Напомним, Сулейманов был осужден только по трём эпизодам. Его задержали в 2020 году. В Москву он приехал из Азербайджана, оставив там жену и четверых детей.