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Регион
30 января, 15:50

ЕС взвыл, осознав цену «свободы» от России

Фон дер Ляйен: Запад дорого заплатил за свободу от российских энергоресурсов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Западные страны заплатили огромную цену за «освобождение» от зависимости от российских энергоносителей. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что импорт газа из России сократился примерно на 75%. В настоящее время мы получаем лишь три процента нефти и полностью отказались от угля. Ситуацию политик охарактеризовала как критическую: конкурентоспособность ЕС целиком и полностью зависит от возвращения низких цен на нефть и газ.

По данным РИА «Новости», Фон дер Ляйен подчеркнула, что отказ от российских ресурсов привёл к тому, что многие домохозяйства и предприятия столкнулись с очень высокими расходами на электроэнергию. Это, в свою очередь, стало причиной закрытия ряда производств, а химическая и автомобильная отрасли находятся на грани кризиса, добавила глава ЕК.

Европу заподозрили в отчаянии из-за желания вернуться к российскому газу
Европу заподозрили в отчаянии из-за желания вернуться к российскому газу

Ранее стало известно, что европейские чиновники рассматривают возможность возобновления закупок российского трубопроводного газа в рамках потенциального соглашения по Украине. Сторонники этой инициативы утверждают, что она может способствовать снижению высоких цен на энергоресурсы в Европе, побудить Москву к переговорам и создать условия для введения и поддержания режима прекращения огня между Россией и Украиной.

Алексей Берковиц
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