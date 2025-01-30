ЕС взвыл, осознав цену «свободы» от России

Западные страны заплатили огромную цену за «освобождение» от зависимости от российских энергоносителей. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что импорт газа из России сократился примерно на 75%. В настоящее время мы получаем лишь три процента нефти и полностью отказались от угля. Ситуацию политик охарактеризовала как критическую: конкурентоспособность ЕС целиком и полностью зависит от возвращения низких цен на нефть и газ.

По данным РИА «Новости», Фон дер Ляйен подчеркнула, что отказ от российских ресурсов привёл к тому, что многие домохозяйства и предприятия столкнулись с очень высокими расходами на электроэнергию. Это, в свою очередь, стало причиной закрытия ряда производств, а химическая и автомобильная отрасли находятся на грани кризиса, добавила глава ЕК.