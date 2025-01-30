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Регион
30 января, 15:57

Мирный житель ранен при украинском обстреле Алёшек в Херсонской области

В результате обстрела украинскими военными посёлка Алёшки в Херсонской области получил ранения мирный житель. Об этом сообщает региональное Министерство здравоохранения. Мужчина поступил в местную больницу с минно-взрывными травмами.

«Врачи установили закрытый перелом бедра и контузию головного мозга. Состояние пациента оценивается как средней степени тяжести, медицинский персонал предоставляет ему всю необходимую помощь», — уточнили в министерстве.

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Ранее ВСУ ударили по населенным пунктам Рыльского и Кореневского районов Курской области, в результате чего также пострадал мирный житель.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM /Vladimir Mulder

Марина Фещенко
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