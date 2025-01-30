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Регион
30 января, 16:33
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Хинштейн обратился с необычной просьбой к генералу, который часто отдыхает на Кипре

Хинштейн призвал генерала Пронина разместить беженцев в его гостинице в Фатеже

Александр Хинштейн. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Александр Хинштейн. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Генерал-полковнику полиции, бывшему начальнику московского ГУВД Владимиру Пронину, который часто проводит время на Кипре, нужно принять в своей недвижимости беженцев из районов курского приграничья. С таким призывом выступил врио главы Курской области Александр Хинштейн.

Так он отреагировал на вопрос беженцев, которые поинтересовались, могут ли власти разместить семьи в пустующей гостинице города Фатеж. Врио главы региона дополнил, что здание принадлежит Пронину.

«Слышал, что он [Пронин] не так много времени проводит на малой родине. В основном между Кипром и Фатежом (...) Если есть в вашей гостинице свободные номера, пожалуйста, найдите возможность разместить там людей», — приводит портал «Друг для Друга» слова чиновника.

Кстати, Фатежский район был одним из первых, кто принял беженцев с приграничных территорий Курской области в августе 2024 года. В пунктах временного размещения жили более 2500 человек. В настоящее время ПВР продолжает работать в одной из местных школ и физкультурно-оздоровительном комплексе.

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Ещё Александр Хинштейн пообещал помочь взыскать три миллиарда рублей с главы курской корпорации Владимира Лукина и его заместителей. По его словам, курские власти готовы предоставить помощь правоохранительным, надзорным и следственным органам при выявлении и расследовании должностных и коррупционных преступлений.

Дарья Нарыкова
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