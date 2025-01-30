Хинштейн обратился с необычной просьбой к генералу, который часто отдыхает на Кипре

Генерал-полковнику полиции, бывшему начальнику московского ГУВД Владимиру Пронину, который часто проводит время на Кипре, нужно принять в своей недвижимости беженцев из районов курского приграничья. С таким призывом выступил врио главы Курской области Александр Хинштейн.

Так он отреагировал на вопрос беженцев, которые поинтересовались, могут ли власти разместить семьи в пустующей гостинице города Фатеж. Врио главы региона дополнил, что здание принадлежит Пронину.

«Слышал, что он [Пронин] не так много времени проводит на малой родине. В основном между Кипром и Фатежом (...) Если есть в вашей гостинице свободные номера, пожалуйста, найдите возможность разместить там людей», — приводит портал «Друг для Друга» слова чиновника.

Кстати, Фатежский район был одним из первых, кто принял беженцев с приграничных территорий Курской области в августе 2024 года. В пунктах временного размещения жили более 2500 человек. В настоящее время ПВР продолжает работать в одной из местных школ и физкультурно-оздоровительном комплексе.