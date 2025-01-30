В двух российских регионах объявили об угрозе атаки дронов
Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Белгородской и Воронежской областей
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
«Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — говорится в сообщении ведомства.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев также сообщил, что в регионе объявлена опасность атаки дронов. Местных жителей он призвал сохранять спокойствие. По словам Гусева, силы ПВО уже наготове.
Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по населенным пунктам Рыльского и Кореневского районов Курской области. В результате пострадал мирный житель.
ТАСС / Александр Полегенько