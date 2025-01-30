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Регион
30 января, 17:36

В двух российских регионах объявили об угрозе атаки дронов

Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Белгородской и Воронежской областей

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

«Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — говорится в сообщении ведомства.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев также сообщил, что в регионе объявлена опасность атаки дронов. Местных жителей он призвал сохранять спокойствие. По словам Гусева, силы ПВО уже наготове.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по населенным пунктам Рыльского и Кореневского районов Курской области. В результате пострадал мирный житель.

ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали Энергодар, где расположена ЗАЭС
ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали Энергодар, где расположена ЗАЭС
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ТАСС / Александр Полегенько

Наталья Демьянова
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