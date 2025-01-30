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30 января, 18:15

Житель Австралии попал в больницу после нападения двухметровых кенгуру

ABC: Два кенгуру напали на мужчину в Австралии, его госпитализировали

В Австралии пара двухметровых самцов кенгуру начали проявлять агрессию по отношению к людям. Так, они напали на 50-летнего мужчину, который шёл к своей машине рядом с домом. Пострадавшего удалось спасти, однако он получил серьёзные травмы груди и рук, сообщает телеканал ABC News.

Инцидент произошёл в городе Уиллоус, штат Квинсленд. Местные власти уже предупредили жителей города о возможной опасности. Обычно кенгуру дружелюбные существа, которые проявляют агрессию лишь изредка, например, защищая своих детёнышей.

«Обычно кенгуру в этом городе очень милые, люди кормят их… живут здесь уже много лет, и у нас никогда раньше не было проблем, но, к сожалению, эти два больших самца вздумали нападать на людей», — заявил представитель местной пожарно-спасательной бригады Рик Андерхилл.

Ранее в Непале тигр набросился и растерзал женщину рядом с национальным парком Бардия. В момент нападения она пасла скот, женщина погибла на месте.

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Life.ru / Kandinsky

Полина Никифорова
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