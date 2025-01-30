Заканчивается приём заявок на конкурс Президентского фонда культурных инициатив
Через неделю Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) завершит приём заявок на грантовый конкурс. Свои идеи могут представить индивидуальные предприниматели, представители бизнеса, некоммерческие организации, а также муниципальных учреждений по всей стране.
Подать свой проект на рассмотрение экспертам можно на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Там же размещена вся информация о 12 конкурсных направлениях. Обязательные требования для команд – определить, какая традиционная ценность находит отражение в их проектах. Подписать заявку можно электронной подписью, успеть с её подачей необходимо до 6 февраля. Большую часть ответов на вопросы по участию в конкурсе можно уточнить у чат-бота Фонда в Телеграм (@PFKI_bot). Уже больше 3200 пользователей опробовали этот сервис.
«До окончания приёма заявок на грантовый конкурс ПФКИ — неделя. Это уже вторая «волна» 2025 года, поэтому всем, кто планирует начать реализацию проекта во второй половине года или начале 2026-го, стоит поторопиться», – рассказал генеральный директор ПФКИ Роман Карманов.
Он также сообщил, что для поддержки заявителей в эти дни особенно активно работает контактный центр. По телефону +74951505015 на вопросы участников конкурса отвечают подготовленные специалисты. По словам Карманова, виден рост количества вопросов в социальных сетях, «консультирует» заявителей недавно запущенный чат-бот, интенсивно идут образовательные вебинары и очные встречи. Всё это делается для того, чтобы на конкурс были получены максимально качественно проработанные заявки. Конкурс ПФКИ – высококонкурентный, и у каждого проекта при должной подготовке есть шанс на получение грантовой поддержки креативного проекта.
На сайте фонкультурныхинициатив.рф создано 180 тысяч личных кабинетов. В фонд подано свыше 85 000 заявок, грантовую поддержку получили 9 407 проектов на общую сумму более 36,8 миллиардов рублей.
Президентский фонд культурных инициатив был создан 21 апреля 2021 года. До 6 февраля 2025 года идёт приём заявок на 14 «волну». Для поддержки авторов проектов в 22 регионах открыты проектные офисы ПФКИ. Суммарно с 2021 по 2025 годы на поддержку самых ярких творческих идей выделено 42,5 миллиарда рублей. Реализация проектов проходит на территории всех субъектов страны.
Ранее свыше тысячи проектов из 86 регионов стали победителями 13-го конкурса ПФКИ. Общая сумма запрашиваемых средств превысила 40 миллиардов рублей. Из всех претендентов были отобраны 1016 проектов, которые получат суммарно 5,7 миллиарда рублей.