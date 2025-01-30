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30 января, 18:30

ЦБ вдвое повысил имущественный критерий для квалифицированных инвесторов

Центральный Банк России вдвое повысил имущественный критерий для квалифицированных инвесторов. Теперь минимальный размер активов должен быть не шесть, а 12 миллионов рублей, чтобы человек мог получить статус квалифицированного инвестора. Об этом уведомила пресс-служба регулятора.

«Минимальный размер активов, которыми должен владеть человек, чтобы его признали квалифицированным инвестором, увеличивается с шести до 12 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

С 1 января 2026 года минимальный размер активов будет ещё раз увеличен — до 24 миллионов рублей. Соответсвующее указание регулятора зарегистрировал Минюст РФ.

В ЦБ считают, что подобные меры позволят сократить число случаев, когда человек получает статус квалифицированного инвестора, но при этом не понимает специфику сложных финансовых инструментов и связанных с ними рисков. Реформа направлена на то, чтобы у людей было больше возможностей получить такой статус на основании знаний и опыта.

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Ранее ЦБ аннулировал лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг АО «НС банк» на брокерскую деятельность. Эта лицензия позволяет организациям заниматься брокерской и дилерской деятельностью, управлять ценными бумагами физических лиц, осуществлять депозитарные функции и вести реестры владельцев ценных бумаг, а также предоставлять инвестиционные консультации. При этом лицензия на банковскую деятельность для «НС Банка» остаётся в силе.

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Life.ru

Алена Пенчугина
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