Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
30 января, 18:53

Посольство РФ ожидает от США данных о погибших в авиакатастрофе россиянах

В ближайшее время российское посольство получит от Госдепартамента США сведения о погибших россиянах, находившихся на борту самолёта Bombardier, когда воздушное судно столкнулось с военным вертолётом и упало в реку у аэропорта в Вашингтоне. Пресс-служба российского дипломатического представительства в американской столице распространила соответствующее заявление.

«В ближайшее время ожидаем получения сведений от Государственного департамента о погибших россиянах», — рассказали дипломаты.

Там отметили, что новость о том, что на борту самолёта находились наши соотечественники, вызвала глубокую скорбь. Дипломаты также выразили признательность американским властям за выраженные семьям погибших слова поддержки и готовность помочь с передачей останков в РФ.

Трамп намекнул на то, что уже контактировал с Путиным
Трамп намекнул на то, что уже контактировал с Путиным

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп подтвердил гибель россиян в авиакатастрофе над Вашингтоном. Республиканец также сообщил, что выживших не осталось. В связи с трагедией американский лидер выразил соболезнования семьям погибших. Он отметил, что экипаж пассажирского лайнера действовал верно, катастрофу спровоцировал вертолёт.

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ТАСС / EPA / EPA

Алена Пенчугина
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