Посольство РФ ожидает от США данных о погибших в авиакатастрофе россиянах

В ближайшее время российское посольство получит от Госдепартамента США сведения о погибших россиянах, находившихся на борту самолёта Bombardier, когда воздушное судно столкнулось с военным вертолётом и упало в реку у аэропорта в Вашингтоне. Пресс-служба российского дипломатического представительства в американской столице распространила соответствующее заявление.

«В ближайшее время ожидаем получения сведений от Государственного департамента о погибших россиянах», — рассказали дипломаты.

Там отметили, что новость о том, что на борту самолёта находились наши соотечественники, вызвала глубокую скорбь. Дипломаты также выразили признательность американским властям за выраженные семьям погибших слова поддержки и готовность помочь с передачей останков в РФ.