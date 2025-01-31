Исполнительница хита «As Tears Go By» Марианна Фейтфулл ушла из жизни
Британская певица и актриса Марианна Фейтфулл скончалась на 79-м году жизни
Марианна Фейтфулл. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Marianne Faithfull
Известная британская певица и актриса Марианна Фейтфулл ушла из жизни. Исполнительнице хита «As Tears Go By» было 78 лет, сообщили телеканалу Sky News представители звезды.
«Марианна мирно скончалась сегодня в Лондоне в окружении своей любящей семьи. Нам будет очень не хватать её», — сказано в сообщении.
Фейтфулл оставила яркий след в музыкальной истории благодаря своему хиту 60-х годов «As Tears Go By», который был написан Миком Джаггером и Китом Ричардсом из The Rolling Stones. Кроме того, она получила признание как актриса, сыграв ключевые роли в фильмах «Девушка на мотоцикле» и «Ирина Палм».
Ранее на 86-м году жизни скончался заслуженный артист Российской Федерации и житель блокадного Ленинграда Борис Улитин, который озвучивал героев «Звёздных войн». Улитин более 60 лет прослужил в театре Комедии, куда его ещё юнцом пригласил советский театральный режиссёр Николай Акимов.