Исполнительница хита «As Tears Go By» Марианна Фейтфулл ушла из жизни

Известная британская певица и актриса Марианна Фейтфулл ушла из жизни. Исполнительнице хита «As Tears Go By» было 78 лет, сообщили телеканалу Sky News представители звезды.

«Марианна мирно скончалась сегодня в Лондоне в окружении своей любящей семьи. Нам будет очень не хватать её», — сказано в сообщении.

Фейтфулл оставила яркий след в музыкальной истории благодаря своему хиту 60-х годов «As Tears Go By», который был написан Миком Джаггером и Китом Ричардсом из The Rolling Stones. Кроме того, она получила признание как актриса, сыграв ключевые роли в фильмах «Девушка на мотоцикле» и «Ирина Палм».