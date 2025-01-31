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30 января, 21:10

Исполнительница хита «As Tears Go By» Марианна Фейтфулл ушла из жизни

Британская певица и актриса Марианна Фейтфулл скончалась на 79-м году жизни

Марианна Фейтфулл. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Marianne Faithfull

Марианна Фейтфулл. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Marianne Faithfull

Известная британская певица и актриса Марианна Фейтфулл ушла из жизни. Исполнительнице хита «As Tears Go By» было 78 лет, сообщили телеканалу Sky News представители звезды.

«Марианна мирно скончалась сегодня в Лондоне в окружении своей любящей семьи. Нам будет очень не хватать её», — сказано в сообщении.

Фейтфулл оставила яркий след в музыкальной истории благодаря своему хиту 60-х годов «As Tears Go By», который был написан Миком Джаггером и Китом Ричардсом из The Rolling Stones. Кроме того, она получила признание как актриса, сыграв ключевые роли в фильмах «Девушка на мотоцикле» и «Ирина Палм».

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Ранее на 86-м году жизни скончался заслуженный артист Российской Федерации и житель блокадного Ленинграда Борис Улитин, который озвучивал героев «‎Звёздных войн». Улитин более 60 лет прослужил в театре Комедии, куда его ещё юнцом пригласил советский театральный режиссёр Николай Акимов.

Тимур Хингеев
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