Футболист Неймар объявил о возвращении в родной клуб «Сантос» после ухода из «Аль-Хиляля». Форвард выступал за бразильский ФК с 2009 по 2013 год.

Титулованный спортсмен выразил благодарность своим поклонникам, отметив, что произошедшее можно воспринимать как возвращение к истокам. По словам игрока, его чувства к «Сантосу» и его болельщикам всегда оставались неизменными.

«Сейчас мне необходимо опять играть. И только «Сантос» может предоставить мне любовь, необходимую для подготовки к предстоящим испытаниям», — отметил Неймар.