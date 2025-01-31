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30 января, 21:48

Неймар объявил о возвращении в родной клуб «Сантос»

Футболист Неймар объявил о возвращении в родной клуб «Сантос» после ухода из «Аль-Хиляля». Форвард выступал за бразильский ФК с 2009 по 2013 год.

Титулованный спортсмен выразил благодарность своим поклонникам, отметив, что произошедшее можно воспринимать как возвращение к истокам. По словам игрока, его чувства к «Сантосу» и его болельщикам всегда оставались неизменными.

«Сейчас мне необходимо опять играть. И только «Сантос» может предоставить мне любовь, необходимую для подготовки к предстоящим испытаниям», — отметил Неймар.

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Ранее саудовский клуб «Аль-Хиляль» сообщил, что расторг контракт с Неймаром. За время своего пребывания в Эр-Рияде он провёл всего семь матчей, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.

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X / neymarjr

Тимур Хингеев
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