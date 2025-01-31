Экс-помощник Обамы проведёт 11 лет за решёткой за попытку изнасилования ребёнка
NP: Экс-помощника Обамы отправят в тюрьму за попытку изнасилования ребёнка
Бывшего политического советника экс-президента США Барака Обамы Рахамима Шая приговорили к 11,5 года тюрьмы. Мужчину признали виновным в попытке изнасилования девятилетнего ребёнка, сообщает The National Pulse. Расследование велось в Великобритании.
Шая арестовали в 2024 году после его переписки с подставным полицейским. Американец хотел уговорить «несовершеннолетнего» на встречу. Затем у него обнаружили ещё и детскую порнографию. Вину подсудимый не признал.
Почти такой же срок недавно получил бывший сенатор США Боб Менендес. 71-летний законодатель получил известность как автор «матери всех санкций» — крупного антироссийского ограничительного пакета.
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