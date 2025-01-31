Экс-помощник Обамы проведёт 11 лет за решёткой за попытку изнасилования ребёнка

Бывшего политического советника экс-президента США Барака Обамы Рахамима Шая приговорили к 11,5 года тюрьмы. Мужчину признали виновным в попытке изнасилования девятилетнего ребёнка, сообщает The National Pulse. Расследование велось в Великобритании.

Шая арестовали в 2024 году после его переписки с подставным полицейским. Американец хотел уговорить «несовершеннолетнего» на встречу. Затем у него обнаружили ещё и детскую порнографию. Вину подсудимый не признал.