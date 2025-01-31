Атака дронов успешно отражена на подлёте к Ярославлю

Вблизи Ярославля успешно отражена атака пяти беспилотных летательных аппаратов ВСУ. В результате падения обломков вражеских БПЛА обошлось без разрушений и пострадавших, рассказал губернатор Михаил Евраев.

Чиновник предупредил, что при обнаружении фрагментов беспилотников нужно отойти от находки и вызвать экстренные службы. Работа сил ПВО по обеспечению безопасности в регионе продолжается.