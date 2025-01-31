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Регион
31 января, 04:11

Атака дронов успешно отражена на подлёте к Ярославлю

Вблизи Ярославля успешно отражена атака пяти беспилотных летательных аппаратов ВСУ. В результате падения обломков вражеских БПЛА обошлось без разрушений и пострадавших, рассказал губернатор Михаил Евраев.

Чиновник предупредил, что при обнаружении фрагментов беспилотников нужно отойти от находки и вызвать экстренные службы. Работа сил ПВО по обеспечению безопасности в регионе продолжается.

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Массированную атаку украинских дронов ранним утром 31 января удалось отразить и в Ростовской области. «Добычей» наших зенитчиков стали 25 беспилотников.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Semisatch

Антон Голыбин
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