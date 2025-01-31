Атака дронов успешно отражена на подлёте к Ярославлю
Вблизи Ярославля успешно отражена атака пяти беспилотных летательных аппаратов ВСУ. В результате падения обломков вражеских БПЛА обошлось без разрушений и пострадавших, рассказал губернатор Михаил Евраев.
Чиновник предупредил, что при обнаружении фрагментов беспилотников нужно отойти от находки и вызвать экстренные службы. Работа сил ПВО по обеспечению безопасности в регионе продолжается.
Массированную атаку украинских дронов ранним утром 31 января удалось отразить и в Ростовской области. «Добычей» наших зенитчиков стали 25 беспилотников.
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