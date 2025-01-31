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Регион
31 января, 05:42

Прокуратура пресекла хищение 5 миллиардов бюджетных средств в Приморье

Хищение около 5 миллиардов бюджетных средств удалось пресечь в Приморском крае в 2024 году. Эти средства были выделены на строительство социальных объектов во Владивостоке и Надеждинском районе, сообщил краевой прокурор Сергей Столяров на заседании итоговой коллегии надзорного органа.

Сохранённые благодаря надзорным мерам деньги были направлены на завершение строительства, ремонт и ввод в эксплуатацию 12 социально значимых объектов. Также на них удалось восстановить свыше 100 километров дорог и благоустроить 300 дворовых территорий.

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Ранее Life.ru сообщал о хищении свыше 4 миллиардов рублей на проектах по развитию портовой инфраструктуры в Новороссийске, Тамани и Находке. В рамках расследования арестованы два человека.

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Life.ru

Антон Голыбин
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