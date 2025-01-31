Прокуратура пресекла хищение 5 миллиардов бюджетных средств в Приморье
Хищение около 5 миллиардов бюджетных средств удалось пресечь в Приморском крае в 2024 году. Эти средства были выделены на строительство социальных объектов во Владивостоке и Надеждинском районе, сообщил краевой прокурор Сергей Столяров на заседании итоговой коллегии надзорного органа.
Сохранённые благодаря надзорным мерам деньги были направлены на завершение строительства, ремонт и ввод в эксплуатацию 12 социально значимых объектов. Также на них удалось восстановить свыше 100 километров дорог и благоустроить 300 дворовых территорий.
Ранее Life.ru сообщал о хищении свыше 4 миллиардов рублей на проектах по развитию портовой инфраструктуры в Новороссийске, Тамани и Находке. В рамках расследования арестованы два человека.
Life.ru