Более 4 млрд рублей похищено на развитии портов Новороссийска, Тамани и Находки
Вид на Новороссийский морской порт. Фото © Илья Лазарев/ТАСС
Подрядчики похитили более 4 миллиардов рублей в рамках проектов по развитию портовой инфраструктуры в Новороссийске, Тамани и Находке. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.
В процессе расследования уже были задержаны и арестованы два человека: бывший генеральный директор и его заместитель федерального казенного учреждения, подведомственного Минтрансу России.
Первый из них обвиняется «в совершении ряда должностных преступлений при реализации государственных контрактов на развитие транспортной инфраструктуры в Краснодарском и Приморском крае в период с 2014 по 2019 годы», ущерб от которых превышает 850 миллионов рублей; дело уже передано в районный суд на Кубани. Второй подозревается в превышении полномочий, так как в период с 2014 по 2016 годы он, по версии следствия, принял и оплатил подрядчику некачественно выполненные строительные работы по госконтракту на развитие морского порта в Приморском крае, что привело к ущербу для государства свыше 260 миллионов рублей.
Ранее в Крыму задержаны трое подозреваемых в хищении производственного оборудования для изготавливающего цемент завода на сумму три миллиарда рублей. А Фрунзенский районный суд Иваново вынес решение о помещении под стражу заместителя генерального директора «Корпорации развития Курской области» Снежаны Мартьяновой, которую подозревают в мошенничестве.