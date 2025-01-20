Более 4 млрд рублей похищено на развитии портов Новороссийска, Тамани и Находки

Подрядчики похитили более 4 миллиардов рублей в рамках проектов по развитию портовой инфраструктуры в Новороссийске, Тамани и Находке. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.

Первый из них обвиняется «в совершении ряда должностных преступлений при реализации государственных контрактов на развитие транспортной инфраструктуры в Краснодарском и Приморском крае в период с 2014 по 2019 годы», ущерб от которых превышает 850 миллионов рублей; дело уже передано в районный суд на Кубани. Второй подозревается в превышении полномочий, так как в период с 2014 по 2016 годы он, по версии следствия, принял и оплатил подрядчику некачественно выполненные строительные работы по госконтракту на развитие морского порта в Приморском крае, что привело к ущербу для государства свыше 260 миллионов рублей.