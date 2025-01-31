В Москве задержан главный редактор рязанского издания «Вид сбоку»

Главный редактор рязанского издания «Вид сбоку» Константин Смирнов был задержан в Москве по делу о вымогательстве. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале издания. Журналист заявил, что не признаёт свою вину.

Информацию о задержании журналиста, который также является муниципальным депутатом от партии «Яблоко», подтвердил региональный СК. Там пояснили, что в 2024 году Смирнов сговорился с журналисткой для публикации компрометирующих статей об исполняющем обязанности генерального директора одной из коммерческих организаций. Эти материалы подрывали репутацию потерпевшего. После публикации сообщники народного избранника потребовали у предпринимателя 300 тысяч рублей за прекращение публикаций негативной информации.

«В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий во взаимодействии с сотрудниками регионального управления ФСБ России фигуранты были задержаны», — сообщили в ведомстве и добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.