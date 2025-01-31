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Регион
31 января, 05:35

В Москве задержан главный редактор рязанского издания «Вид сбоку»

Главный редактор издания «Вид сбоку» Смирнов задержан за вымогательство

Главный редактор рязанского издания «Вид сбоку» Константин Смирнов. Обложка © VK / Константин Смирнов

Главный редактор рязанского издания «Вид сбоку» Константин Смирнов. Обложка © VK / Константин Смирнов

Главный редактор рязанского издания «Вид сбоку» Константин Смирнов был задержан в Москве по делу о вымогательстве. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале издания. Журналист заявил, что не признаёт свою вину.

Информацию о задержании журналиста, который также является муниципальным депутатом от партии «Яблоко», подтвердил региональный СК. Там пояснили, что в 2024 году Смирнов сговорился с журналисткой для публикации компрометирующих статей об исполняющем обязанности генерального директора одной из коммерческих организаций. Эти материалы подрывали репутацию потерпевшего. После публикации сообщники народного избранника потребовали у предпринимателя 300 тысяч рублей за прекращение публикаций негативной информации.

«В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий во взаимодействии с сотрудниками регионального управления ФСБ России фигуранты были задержаны», — сообщили в ведомстве и добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

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Тем временем в Ростове-на-Дону уволили инспекторов ДПС, которые вымогали взятки у участника спецоперации (СВО). На днях по ростовским пабликам разлетелось видеообращение участника СВО, которого развели на взятки сотрудники ДПС. Как рассказал боец, в ночь на 25 января его машину остановили инспекторы. Во время проверки документов выяснилось, что у солдата не всё в порядке с постановкой на учёт автомобиля.

Оксана Попова
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