В Москве задержан главный редактор рязанского издания «Вид сбоку»
Главный редактор издания «Вид сбоку» Смирнов задержан за вымогательство
Главный редактор рязанского издания «Вид сбоку» Константин Смирнов. Обложка © VK / Константин Смирнов
Главный редактор рязанского издания «Вид сбоку» Константин Смирнов был задержан в Москве по делу о вымогательстве. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале издания. Журналист заявил, что не признаёт свою вину.
Информацию о задержании журналиста, который также является муниципальным депутатом от партии «Яблоко», подтвердил региональный СК. Там пояснили, что в 2024 году Смирнов сговорился с журналисткой для публикации компрометирующих статей об исполняющем обязанности генерального директора одной из коммерческих организаций. Эти материалы подрывали репутацию потерпевшего. После публикации сообщники народного избранника потребовали у предпринимателя 300 тысяч рублей за прекращение публикаций негативной информации.
«В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий во взаимодействии с сотрудниками регионального управления ФСБ России фигуранты были задержаны», — сообщили в ведомстве и добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
Тем временем в Ростове-на-Дону уволили инспекторов ДПС, которые вымогали взятки у участника спецоперации (СВО). На днях по ростовским пабликам разлетелось видеообращение участника СВО, которого развели на взятки сотрудники ДПС. Как рассказал боец, в ночь на 25 января его машину остановили инспекторы. Во время проверки документов выяснилось, что у солдата не всё в порядке с постановкой на учёт автомобиля.