В Башкирии один вор в законе короновал другого и «накинул» ему уголовку о создании ОПС

В Башкирии произошёл любопытный инцидент в криминальных кругах: вор в законе Геворг Григорян короновал бизнесмена Станислава Куликова, присвоив ему статус «положенца». Это означало, что Куликов получил контроль над определённой территорией республики. Его статус был признан и другими авторитетами, после чего он активно включился в криминальную жизнь региона, пишет SHOT.

Однако вскоре Куликов стал фигурантом уголовного дела. Летом прошлого года он избил арматурой семью и натравил на них бойцовых собак, что, по его словам, было защитой для жены от отдыхающих у их пруда. Теперь бизнесмену грозит не только наказание за хулиганство, но и дело по статье 210.1 УК РФ о занятии высшего положения в преступной иерархии, что может привести к 15 годам колонии.

Статус «положенца» Куликову присвоил Геворг Григорян, известный вор в законе, который сам был задержан в 2013 году за наркотики и отбывал срок. Григорян был коронован в 2012 году авторитетами Асланом Усояном и Егором Молодцовым.