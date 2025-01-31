Герасимов посетил пункт управления группировки войск «Восток» в зоне СВО
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал армии Валерий Герасимов, посетил пункт управления группировки войск «Восток» в зоне специальной военной операции, сообщили в Минобороны.
Герасимов посетил пункт управления группировки войск «Восток» в зоне СВО. Видео © Telegram / Минобороны РФ
В ходе визита Герасимов заслушал доклад командующего группировкой, генерал-лейтенанта Андрея Иванаева о текущей обстановке и выполнении боевых задач. Он отметил достижения войск «Восток» в освобождении населённых пунктов Великая Новосёлка и Времевка в Донецкой Народной Республике, а также поставил новые задачи.
В завершение визита Герасимов вручил государственные награды отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за проявленное мужество и отвагу в боях.
Ранее российская военная группа под командованием капитана Виктора Шалдина смогла проникнуть в тыл украинских сил. Бойцы ВС РФ успешно доставили колонну в назначенный район без потерь.
Telegram / Минобороны РФ