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31 января, 07:14

Герасимов посетил пункт управления группировки войск «Восток» в зоне СВО

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал армии Валерий Герасимов, посетил пункт управления группировки войск «Восток» в зоне специальной военной операции, сообщили в Минобороны.

Герасимов посетил пункт управления группировки войск «Восток» в зоне СВО. Видео © Telegram / Минобороны РФ

В ходе визита Герасимов заслушал доклад командующего группировкой, генерал-лейтенанта Андрея Иванаева о текущей обстановке и выполнении боевых задач. Он отметил достижения войск «Восток» в освобождении населённых пунктов Великая Новосёлка и Времевка в Донецкой Народной Республике, а также поставил новые задачи.

В завершение визита Герасимов вручил государственные награды отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за проявленное мужество и отвагу в боях.

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Ранее российская военная группа под командованием капитана Виктора Шалдина смогла проникнуть в тыл украинских сил. Бойцы ВС РФ успешно доставили колонну в назначенный район без потерь.

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Telegram / Минобороны РФ

Оксана Попова
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