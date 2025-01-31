«Рубились с ним»: Внебрачный сын Пореченкова рассказал, как истекал кровью на съёмках

Внебрачный сын Михаила Пореченкова, 35-летний Владимир Любимцев, пошёл по стопам отца. Теперь он тоже блистает в большом кино. Актёр подходит к работе очень серьёзно, долго готовится и не жалеет себя. Например, съёмки фильма «Злой город» оказались для него довольно травматичными.

Владимир Любимцев рассказал о травмах на съёмке фильма «Злой город» / Пятый канал

«Я серьёзных травм не получил, но истекал кровью: у меня кровоточили кулаки, руки. Я резался», — рассказал Любимцев Пятому каналу.

В новой картине актёр исполнил роль Лютобора. Для этого он овладел навыком верховой езды. Кроме того, Любимцев больше года тренировался вместе со своим коллегой Александром Метёлкиным, который сыграл Могута.

«С Сашей Метёлкиным мы проводили много времени на тренировках, учили связки с каскадёрами, бились, рубились с ним», — подчеркнул наследник Пореченкова.