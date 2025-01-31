В посёлке под Миассом подростки сняли фильм 18+ с отстающей в развитии девочкой

В посёлке недалеко от Миасса в Челябинской область группа школьников поиздевалась над 12-летней девочкой с отставанием в развитии, заставив её раздеться на морозе и позировать голой на камеру. Об этом сообщает 74.ru, у которого есть видеозаписи, сделанные несовершеннолетними.

Инцидент произошёл 12 января на детской площадке. Двое подростков пригласили девочку на прогулку, после чего избили её, заставили раздеться, трогали за различные части тела, снимали это на видео, а запись распространили.

Следственное управление региона возбудило уголовное дело по данному факту. Однако, как сообщают родители пострадавшей, наказать школьников будет сложно: они не достигли возраста уголовной ответственности.

По словам одной из женщин из инициативной группы поселка, это уже не первый случай подобного поведения со стороны одного из малолетних «режиссёров». Он уже довел до травли другую девочку, с которой переписывался и обменивался фотографиями.

Директор местной школы сообщила, что после того, как администрация узнала о происшествии, в посёлок выехал инспектор по делам несовершеннолетних, который провёл беседы с участниками инцидента. Она добавила, что обсуждали вопросы насилия и буллинга, а также ответственность за такие действия. Директор уточнила, что дети, устроившие травлю, тоже учатся по адаптивной программе из-за отклонений в развитии.