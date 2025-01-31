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31 января, 08:45

Необъяснимо: Нейропсихологи подтвердили существование загробного мира

Нидерландские нейропсихологи представили доказательства жизни после смерти

Нидерландские учёные, нейропсихологи Ривас, Дирвен и Смит провели глубокое исследование более 70 случаев клинической смерти и пришли к интригующему выводу: жизнь после смерти может быть реальностью. Их заявления описаны в книге The Self Does Not Die.

В ходе своих исследований они обнаружили, что пациенты, пережившие клиническую смерть, сообщали о том, что их сознание покидало тело и продолжало существовать вне физической оболочки. Один из ярких примеров — случай, когда во время операции на сердце пациент, которого врачи уже считали погибшим, внезапно вернулся к жизни без какого-либо медицинского вмешательства. Монитор зафиксировал сердцебиение, несмотря на то, что родным уже сообщили о его смерти.

Этот пациент, находясь в состоянии полудрёмы под повязкой, смог детально описать все события, происходившие в операционной, включая заметки медсестры. Этот феномен привлёк внимание ученых, поскольку восстановление пациента и его воспоминания вызывают множество вопросов и остаются необъяснимыми с точки зрения традиционной медицины.

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Life.ru / Шедеврум

Оксана Попова
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