Зомби-апокалипсис отменяется: Врач объяснил, почему трупы шевелятся и издают звуки

Иногда трупы могут шевелиться и издавать звуки. И это совсем не значит, что они восстали из мёртвых и вот-вот устроят зомби-апокалипсис. Дело в том, что биологическая смерть человека фиксируется в момент гибели мозга, а также остановки кровообращения и дыхания. Тем не менее, органы отмирают не одновременно.

Об этом рассказал терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Он добавил, что мышцы человека должны пройти два этапа. На первом наступает трупное окоченение, когда мышцы сжимаются и накапливают кальций, а тело превращается в «натянутую струну». Далее идёт трупное разложение, когда мышцы теряют кальций и становятся мягкими.

В процессе разложения образуются газы, которые начинают покидать организм через веки или рот, создавая эффект моргания или вдоха. Ложное дыхание возникает и из-за деятельности микроорганизмов в брюшной полости, которые выделяют тоже газы. Также труп может издавать стоны, подчеркнул собеседник «Вечерней Москвы».