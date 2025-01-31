Режим «чёрного неба» первой степени опасности введён в столице Бурятии

В Улан-Удэ, столице Бурятии, был введён режим «чёрного неба» по рекомендациям Гидрометцентра. Метеорологи объявили неблагоприятные метеорологические условия, которые относятся к первой степени опасности, сообщает издание «Байкал Daily».

«С 11 часов 30 января до 11 часов 31 января в городе режим «чёрного неба», — говорится в сообщении издания.

Жителям города советуют минимизировать время на улице, заниматься физической активностью в помещениях, избегать использования личного транспорта и следить за достаточным потреблением жидкости. Кроме того, предприятиям предписано сократить выбросы вредных веществ в атмосферу, чтобы улучшить экологическую ситуацию в регионе.