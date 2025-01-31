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Регион
31 января, 08:58

Режим «чёрного неба» первой степени опасности введён в столице Бурятии

В Улан-Удэ по рекомендации Гидрометцентра введён режим «чёрного неба»

В Улан-Удэ, столице Бурятии, был введён режим «чёрного неба» по рекомендациям Гидрометцентра. Метеорологи объявили неблагоприятные метеорологические условия, которые относятся к первой степени опасности, сообщает издание «Байкал Daily».

«С 11 часов 30 января до 11 часов 31 января в городе режим «чёрного неба», — говорится в сообщении издания.

Жителям города советуют минимизировать время на улице, заниматься физической активностью в помещениях, избегать использования личного транспорта и следить за достаточным потреблением жидкости. Кроме того, предприятиям предписано сократить выбросы вредных веществ в атмосферу, чтобы улучшить экологическую ситуацию в регионе.

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А накануне, 30 января, в Москве зафиксировали самый тёплый день с начала зимы. К 10 утра столбик термометра в столице поднялся до +6,3 градуса.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / s_oleg

Наталья Демьянова
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